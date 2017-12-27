AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Toplandı
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıda haftalık değerlendirme yapıldı. Toplantı sonrası değerlendirme yapan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "Haftalık yönetim kurulu toplantımızı AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir, İl Genel Meclisi üyelerimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Milletvekilimiz Halil Eldemir 2017 yılında ilimizde yapılan projelerin tamamı hakkında yönetim kurulumuza bilgi vererek 2018 yılında yapılacak olan çalışmaları aktardılar. İl Genel Meclisi üyelerimiz ise; Merkez İlçemize İl Özel idaresi tarafından ve köylere hizmet götürme birliği tarafından 2017 yılında yapılan çalışmaları aktardırlar. Toplantımızda aldığımız kararların ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK