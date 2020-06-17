AK Parti merkez ilçe başkanlığı üye standı açtı
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AK Parti merkez ilçe başkanlığı üye standı açtı

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı tarafından Demokrasi Parkında üyelik standı açıldı.

AK Parti merkez ilçe başkanlığı üye standı açtı
17.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:03

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı tarafından Demokrasi Parkında üyelik standı açıldı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin beraberinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte stantları tek tek ziyaret ederek teşkilat mensuplarından bilgi aldı.

Yeni üye kayıtlarıyla ilgili bir açıklama Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, "Merkez ilçe teşkilatı olarak bir yandan vatandaşlarımızın nabzını tutmak için saha çalışmalarımıza devam ediyoruz bir yandan da yeni üye kayıtlarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Bugün de yeni üye çalışmalarımızın startını verdik. Şuan merkez ilçemizde 33 bin civarında üyemiz var. Ama inşallah yıl sonuna kadar bu sayıyı daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Bu süreçte hem mevcut üyelerimizi arayarak güncellemelerimizi yapıyoruz hem de yeni üyelikler için vatandaşlarımızla irtibata geçerek, üyelik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Adıyaman'ımız her dönem AK Partimize ve cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccüh gösteriyor. Buradan tüm Adıyaman halkını yaptığımız yeni üye çalışmalarında, partimize üye olmaya, ailemize katılmaya davet ediyorum. Üye kayıt işlemlerimize vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi var. Bu güzel ilgiden dolayı bütün hemşehrilerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki bu büyük destekle birlikte Adıyaman'ımız partimizin göz bebeği olmaya devam edecektir. Ülkemizin tüm büyük hedeflerinin hayata geçmesi için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Bizler de işin merkez ilçe teşkilatı ayağında çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz. Üye çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonraki günler de devam edecek. Bu çalışmada yoğun destekleri olan il teşkilatımıza, ilçe teşkilatlarımıza, belediye başkanımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, il genel ve belediye meclis üyelerimize ve mahalle başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Adıyaman olarak çok güçlü bir üye profilimiz var. Her seçim döneminde şampiyonluklar çıkaran Adıyaman'ımız, AK Parti'ye olan güçlü desteğini son yapılan genel ve yerel seçimlerde bir kez daha tescillemiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat ödüllendirilerek bize bu haklı gururu yaşatmıştır. Gerek genelde gerekse yerelde yakaladığımız başarılarımızda tek yol arkadaşımız Adıyamanlı vatandaşlarımız oldu. Bundan sonra da yine vatandaşımızla yep yeni başarı hikayeleri yazmak için adeta bir gönül seferberliği ile yeni üye kayıtlarımızı başlattık. Bu vesileyle tüm dava arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum. Partimize yeni üye olan kardeşlerimi de şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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