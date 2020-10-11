AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar güven tazeledi
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AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar güven tazeledi

11.10.2020 18:19 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:22
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar güven tazeledi

Uşak'ta, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Uşak'ta, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Uşak Spor Salonu'nda yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Teşkilatlarda görev alan partililere teşekkür eden Boyraz, "Anlattığımız bütün güzelliklerin yapılabilmesi için bir tek şeye ihtiyacımız var: Güçlü bir teşkilat, fedakarca çalışan bir teşkilat, gecesini gündüzüne katarak alın terini, samimiyetini seferber eden bir teşkilat. İşte bu teşkilat burada. Sayın Cumhurbaşkanımız haksızlıklara karşı, zulme karşı 'dur' diyebilme gücünü bu teşkilatlardan, sizden almaktadır. Sizler ne kadar güçlü durursanız Sayın Cumhurbaşkanımız da o kadar güçlü olacaktır." dedi.

Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da katılımcılara hitap etti.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde Mehmet Bayar yeniden AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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