AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bulut, mazbatasını aldı
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AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bulut, mazbatasını aldı

Hafta sonu yapılan kongreyle yeniden AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçilen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut mazbatasını alarak göreve başladı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bulut, mazbatasını aldı
03.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:22

Hafta sonu yapılan kongreyle yeniden AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçilen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut mazbatasını alarak göreve başladı.

Mazbatasını alan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut, Erzincan Adliyesi çıkışında basın mensuplarına bilgi verdi. Başkan Bulut açıklamasın da; "Kongremizde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Seçimden 3 gün sonra bir itiraz süreci başladı. Bugün bu itiraz süreci sona erdi, dolayısıyla seçim sonucu da kesinleşmiş oldu. Bizlerde yönetimimiz ile birlikte kesinleşen seçim sonucunu belirleyen belgemiz mazbatamızı bugün il seçim kurulumuzdan teslim almış olduk. Benimle birlikte görev alacak olan ve almış olan arkadaşlarıma yapacakları görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Ben ve ekibim adına inşallah Erzincan için, şehrimiz için elimizi taşın altına koymaya ekibim ile birlikte gönüllüyüz. Bundan sonrası için inşallah gönüllere dokunma zamanıdır, hizmet zamanıdır." dedi.

Merkez ilçe başkanlığında ikinci dönemleri olduğunu da ifade eden Başkan Bulut, "Şahsım ve yönetimimiz artık daha tecrübeli. Önceki dönemlerde yapmış olduğumuz çalışmaların üzerine kat, kat koyarak Allah'ın izni ile bu süreci başarılı bir şekilde yeni 3 yıllık görevimizi tamamlamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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