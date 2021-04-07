AK Parti merkez ilçe aylık danışma meclisi toplantısı gerçekleşti

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı Nisan ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanlığı Nisan ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış'ın başkanlığında yapılan toplantıya Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, il genel meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, belde teşkilat başkanları, mahalle başkanları, ve AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman Merkezi ilçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış emekli amirallerin bildirisine sert tepki gösterdi.

Başkan Alkayış, "Pandemi şartlarından dolayı ilçe danışma meclisimizi daraltarak yapmak zorunda kalıyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yapıyoruz. AK Parti ailesi olarak kongreler sürecini tamamladık. İlçe kongrelerinden başlayarak kadın kolları, gençlik kolları, il kongremiz ve en son da büyük kongremizi Ankara'da gerçekleştirdik. Kongreler ile AK Partimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan göstermiş olduğu 2023 hedeflerine doğru büyük bir şevk ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Kongreler süreci teşkilatlarımızı güçlendirmiş bir yandan tecrübe bir yandan gençlik bir yandan da gerçekten büyük bir coşkuyla hedeflerimize doğru tüm teşkilatlar yoğun bir gayret içerisinde. Bu kongreler sürecini vesile bilerek özellikle üye katılarımızı daha ileri taşıyabilmek için yoğun bir gayret gösterdik bu nokta da bütün teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2023 Hedeflerini çok önemsiyoruz. Çünkü 2023 yılında Cumhuriyetimiz 100 yılı geride bırakmış olacak böylelikle Türkiye'mizin ayakları daha yere sağlam basan bölgenin ve dünyanın en sağlam ekonomisine sahip inşallah yeni ufuklara doğru yelkenler açacak. Bunun içinde hep beraber gayret etmemiz gerekiyor. AK Parti kurulduğu günden şu ana kadar sürekli milletimize hizmet ederek milletimizle sürekli hem dem olarak sürekli milletimizin beklentilerine uygun olarak politikalar üreterek sandıklardan seçimlerden başarı ile çıkmıştır. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milletimiz bize hangi istikameti gösterirse o şekilde çalışmaya o şekilde gayret göstermeye devam ediyoruz ve milletimiz dışında da hiç kimsenin milli irade üzerinde tahakküm kuramayacağına inanıyoruz. Demokrasiye inanıyoruz milletimiz hizmet ettiğimiz sürece inanıyoruz ki bize destek olmaya devam edeceklerdir. Biz demokrasi dışında halk iradesinin dışında başka bir karar mekanizmasını kabul etmiyoruz. Özellikle vesayetçi odaklara karşı ömrünün tamamını nerdeyse bu mücadele üzerinde geçirmiş olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu istikamette sivil siyaseti demokrasisi güçlendirmeye 2023 hedeflerine yürümeye deven edeceğiz. Danışma meclisimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı