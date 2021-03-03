AK Parti Menteşe İlçe Teşkilatı'ndan, Ege Yıldızları Hokey Takımı'na ziyaret
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AK Parti Menteşe İlçe Teşkilatı'ndan, Ege Yıldızları Hokey Takımı'na ziyaret

03.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:27
AK Parti Menteşe İlçe Teşkilatı'ndan, Ege Yıldızları Hokey Takımı'na ziyaret

AK Parti Menteşe İlçe Teşkilatı, Muğla'nın Süper Lig'deki tek hokey takımı Ege Yıldızları Hokey Takımı'nı ziyaret ederek destek sözü verdi.

AK Parti Menteşe İlçe Teşkilatı, Muğla'nın Süper Lig'deki tek hokey takımı Ege Yıldızları Hokey Takımı'nı ziyaret ederek destek sözü verdi.

AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri, Ege Yıldızları Hokey Takımı antrenörü Serkan Şen ve oyuncularla bir araya geldi.

Takım hakkında bilgi veren Şen, hokey takımının bünyesinde 20 milli sporcu bulunduğunu, kulübün 2009 yılından itibaren 4 Türkiye şampiyonluğu, 10'un üzerinde Türkiye şampiyonalarında derecesi bulunduğunu söyledi.

2019 yılı 16 yaş altı kızar Türkiye şampiyonu ve 2020 yılı 14 yaş altı kızlar Türkiye 2'incisi olan takımın U-16 takımı ise U-16 Türkiye Hokey Süper Liginde mücadele ediyor.

İlçe Başkanı Eray Çiçek ise hokey sporunda Muğla'yı en iyi şekilde temsil eden sporcuları ve antrenörü kutladığını söyledi.

Kısıtlı imkanlarla büyük başarılar elde etmenin ancak azim ve inanmışlıkla mümkün olabileceğini belirten Çiçek, "Kulübümüzün daha iyi şartlarda çok daha büyük başarılara imza atacağı inancı içerisindeyim. Toplumların kalkınmışlık seviyelerini salt bir ekonomik kategori ile belirlemek hatalı yaklaşımdır. Bir toplumun gelişmesi sanat, spor alanlarındaki gelişmişlik seviyelerine de bağlıdır. Bu alanlarda yüksek bir kültür inşa ederek radikal bir toplumsal dönüşüm gerçekleştirebiliriz." dedi.

Çiçek ve beraberindekiler görüşmenin ardından sporculara günün anısına spor çanta hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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