AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığınca gazeteciler için kitaplık oluşturuldu

Muğla'da, AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığı tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan gazeteciler için parti binasında kitaplık oluşturuldu.

Muğla'da, AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığı tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan gazeteciler için parti binasında kitaplık oluşturuldu.

Yönetim kurulu üyelerince, kentte görev yapan her bir gazeteci için "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kitaplığı"na bir kitap konuldu.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya Birim Başkanlığı tarafından konuyla ilgili bir de klip hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan klip kısa sürede beğeni topladı.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan için kitaplığa birer kitap bırakan İlçe Başkanı Eray Çiçek, Menteşe'de faaliyet gösteren tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Çiçek, oluşturulan kitaplığın basın mensuplarının da destekleriyle ileride büyük bir kütüphaneye dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça