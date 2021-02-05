AK Parti, Menemen'de Yüksek İstişare Kurulu kurdu

AK Parti Menemen İlçe Başkanlığında Yüksek İstişare Kurulu oluşturulduğu bildirildi.

AK Parti Menemen İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 kişiden oluşan kurul ilk toplantısını, İlçe Teşkilatı Başkanı Ahmet Can Çelik başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantının ardından kurul üyeleri, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Açıklamada Çelik'in şu sözlerine yer verildi:

"Teşkilatımız ile almış olduğumuz karar doğrultusunda oluşturduğumuz partimizin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerinde görev almış, kanaat önderlerimizden ve eski ilçe başkanlarımızdan oluşan büyük emekleri olan 30 kişilik Yüksek İstişare Kurulunu kurup tek tek bu zamana kadar vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür plaketlerini takdim ettik. 'İstişarede her zaman hayır ve bereket vardır' diyerek hep birlikte başarımızı bir adım ileriye taşımaya gayret edeceğiz. İnşallah önümüzdeki zamanı iyi değerlendirerek vizyon projelerimizi hayata geçirip Menemen'imizi gelecekte yaşanılabilir, model bir şehir haline getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol