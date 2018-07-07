Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı Adaylığı İçin Genel Sekreterliğe Başvuru Yapıldı

AK Parti Meclis Başkanlığı için Başbakan Binali Yıldırım'ı aday gösterdi. Yıldırım'ın adaylığı için TBMM Genel Sekterliği'ne başvuru yapıldı.

YILDIRIM'IN ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Yıldırım'ın adaylığı için TBMM Genel Sekterliği'ne başvuru yapıldı.

"İLK TURDA SONUÇLANIR MI BİLMEM"

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na aday gösterdiği Binali Yıldırım, "Vatana millete hayırlı olsun. İlk turda sonuçlanır mı bilemem" dedi.

YILDIRIM, MÜHENDİSLİK MEZUNU

AK Parti'nin daha önceki Meclis Başkanı adaylarını hukukçu kökenli vekillerden tercih ediyordu. Binali Yıldırım tercihi ile AK Parti'nin hukukçu tercihi de değişmiş oldu. Yıldırım mühendislik mezunu.

GEÇİCİ MECLİS GÖREVİ BAŞKANLIĞINI DURMUŞ YILMAZ YERİNE GETİRECEK

Meclis Başkanı TBMM'deki oylama ile seçilene kadar geçici Meclis Başkanı görevini en yaşlı üye sıfatı ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz yerine getirecek.