AK Parti Marmaris Kadın Kollarında Görev Değişimi

AK Parti Kadın Kolları Marmaris İlçe Başkanı Cavidan Öner, özel işleri nedeniyle görevinden ayrıldı. Öner, yerine Elmas Bozkır atandı.



AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "İlçe Kadın Kolları Başkanımız Sn. Cavidan Öner özel işleri dolayısıyla ayrılmak zorunda kaldığı başkanlık görevine genel merkezimizde bugün yapılan mülakatlar neticesinde Sn. Elmas Bozkır atanmıştır. Görevinden ayrılan Sn. Cavidan Öner başkanımıza bugüne kadar gece gündüz, yağmur çamur, sıcak soğuk demeden yaptığı çalışmalardan dolayı sonsuz teşekkür ederken yerine ataması yapılan Başkanımız Sn. Elmas Bozkır'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Görev ve nöbet değişiminin tabii olduğu ayrıca isimlerin ve makamların gelip geçici olduğu köklü davamızda hep beraber bir aile olduğumuz bilincini unutmamak temennisiyle gerçekleşen nöbet değişiminin tekrardan partimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" - MUĞLA