AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığından maske dağıtımı AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıtımı yaptı.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıtımı yaptı.

AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve yönetim kurulu üyelerince mahalle muhtarlarına, vatandaşlara, gazeteci, polis ve jandarma ekiplerine maske dağıtıldığı belirtildi.

Lösemi hastası çocukları olan bir aileye özel olarak maske ulaştırıldığı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gökmen:

"Sosyal mesafe kuralına uyarak, vatandaşların sorunlarına çare olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz herkese ulaşmak. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden insanları uzaklaştırıp bire bir devletin sağladığı imkanları anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA