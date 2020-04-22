AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığından çocuklara 23 Nisan hediyesi AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklara Türk bayrağı, balon, oyuncak ve çeşitli süsler hediye etti.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayacak çocuklara Türk bayrağı, balon, oyuncak ve çeşitli süsler hediye etti.

İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe binasında, 23 Nisan dolayısıyla, çocuklara verilecek hediye paketlerini hazırladı.

Çocukların bayramını evlerinde coşkuyla kutlamaları için kapı kapı gezip hazırladıkları paketleri dağıtan ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretlerde ailelere de "Evde kal" mesajı verdi.

İlçe Başkanı Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, haftalardır evde kalan çocukları birazda olsa gülümsetmek ve bayram sevincini yaşatmak için hediyeler verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA