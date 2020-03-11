AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığına Ceyhun Gökmen atandı
AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı görevine, Ceyhun Gökmen'in atandığı bildirildi.
11.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:04
AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı görevine, Ceyhun Gökmen'in atandığı bildirildi.
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucu, Marmaris İlçe Başkanlığına Gökmen'in atandığını belirtti.
Mete, atama kararının, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından koordinatör milletvekillerinin katılımıyla verildiğini kaydetti.
Kaynak: AA