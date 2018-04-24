AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ülgen Açıklaması

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, 23 Nisan kutlama töreninden sonra CHP ilçe başkanının kürsüden açıklama yapmasını eleştirdi.

Ülgen, partisinin ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında, "Askeri ve sivil erkanın, özellikle çocukların bulunduğu tören alanı, ucuz siyasi şov yapılacak yer değildir. Çocuklarımızın yanında olup onların mutluluğuna ortak olmamız gerekirken bunun aksine siyasi çıkar sağlamak için küçük hesaplar peşinde olmak ancak bu tür eylemleri yapanlara yakışır." dedi.

Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın siyasi bir platforma çevrilmeye çalışıldığını belirten Ülgen, şunları söyledi:

"Maalesef Atatürk'ün partisi olduklarını savunanlar bu hareketleriyle çocuklarımızın bayramına leke sürmüşlerdir. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki dosta düşmana birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gereken bu özel günlerin anlamını ve önemini anlamak istemeyenlerle mücadelemiz sürecektir. Bunların derdi bayram, kutlama, ülke, bayrak olmadığı aşikardır. Eğer dertleri bu olsaydı amfi tiyatroda düzenlenen ve çocuklar tarafından hazırlanan programa 45 dakika geç gelip 5 dakika durup kaçmazdı. Bunların esas derdi 24 Haziran'da başlarına ne geleceğini anlamalarındandır."

Ülgen, ucuz kahramanlıklara daha fazla göz yummayacaklarını, demokrasi ve kanun çerçevesinde üzerlerine düzen görevi yapacaklarını belirtirken, "2018 Türkiye'sin de siyaset resmi tören basmakla, konuşacağım diye bağırmakla, kürsü gasp edip, kürsüyü yumruklamakla olmaz." diye konuştu.