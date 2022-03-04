AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen sanayi esnafını ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen sanayi esnafını ziyaret etti

AA, Sabri Kesen - Politika
 - Güncelleme:
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Marmaris ilçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçede esnaf ziyaretini sürdürüyor.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - AK Parti Marmaris ilçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçede esnaf ziyaretini sürdürüyor.

Beraberindeki partililerle Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret eden Gökmen, talep ve önerileri dinledi.

Gökmen, ziyaretlerinin samimi bir ortamda gerçekleştirdiğini belirterek, "Zaman zaman çat kapı esnaf arkadaşlarımızı iş yerlerinde ziyaret edeceğiz. Bizden beklentilerini yerinde dinleyerek, esnaflarımızın varsa sıkıntılarını çözme noktasında onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Gördüğümüz ilgi, gelecek umutlarımızı artırdı. Sadece seçim dönemlerinde değil, vatandaşımızın daima yanındayız. Marmaris'te gidilmeyen dükkan, sıkılmayan el bırakmayacağız." diye konuştu.

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Gökmen ve partililere teşekkür etti.

AA / Sabri Kesen - Politika

Marmaris, Ceyhun, Esnaf, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title