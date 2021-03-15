AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen'den sağlık çalışanlarına ziyaret

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Marmaris Devlet Hastanesi, özel hastaneler ve 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

Ziyarette Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Mutlu Arıcı ile bir süre sohbet eden Gökmen, ilçedeki özel hastanelerin acil servislerini de ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına karanfil verdi.

Sağlık ekiplerinin halk sağlığını korumak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Gökmen, Kovid-19 sürecinde büyük emek harcadıklarını belirtti.

Gökmen, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyerek görevi başındaki ekiplere de işlerinde başarılar diledi.

Sağlık çalışanlarına şükran borçlu olduklarını belirten Gökmen, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle canımızı, sağlığımızı emanet ettiğimiz, büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere içerisinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını sürecinde, insan sağlığını kendi sağlığından önde tutan sağlık çalışanlarımızın bir kez daha unutmadık. AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı olarak bir kez daha varlıklarında sağlık bulduğumuz tüm kahramanların tıp bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen