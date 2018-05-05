AK Parti Mardin Teşkilatında Temayül Yoklaması

AK Parti Mardin İl Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi aday adayları arasında temayül yoklaması yapıldı.

Artuklu Spor Salonunda yapılan temayül yoklamasında eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Canan İzgi ve AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Emre Can komisyon üyeliğini yaptı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, yaptığı konuşmada, 27. dönem milletvekili seçimleri için bugün temayül yoklaması yapıldığını belirterek, "Bu süreç içerisinde bize başvuru yapan 92 değerli aday adayımız teşkilat mensuplarımızın oylarıyla teşkilatımızın genel eğilimini burada tespit edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi aday adayları arasında yapılan temayül yoklamasında 10 sandıkta bin 575 teşkilat mensubu oy kullandı.