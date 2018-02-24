AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu Açıklaması

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının önümüzdeki 10 yılda çok değerleneceğini söyledi.

Kızıltepe ilçesinde bir restoranda düzenlenen yemekli toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Milletvekili Miroğlu, Türkiye ve bölgedeki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek

Mardin İl Kongresi için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Miroğlu, "17 Mart'ta il kongremizi yapacağız. Kongreye Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Buradan muhakkak ki önemli mesajlar verecektir. AK Parti teşkilatı olarak bunun hazırlığını yapıyoruz." diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Mardin'e gelecek olması sadece AK Partileri memnun edecek bir ziyaret olmayacaktır." diyen Miroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes bu ziyarete yönelik bir pozisyon alacaktır. Bu ziyaretten beklentilerini ifade edeceklerdir. Umuyorum ki, AK Parti bu ziyaretten sonra kongresini yapmış, yöneticilerini seçmiş, siyasi vitrinini tamamlamış bir önemli hareket olarak Mardin halkının karşısına çıkacaktır."

Suriye'deki duruma da değinen Miroğlu, Suriye'de olaylar başladığında aklı selim hiç kimsenin Türkiye'de, Suriye'ye yönelik operasyon olabileceği konusunda bir fikir ileri sürmediğini belirtti.

Afrin Harekatı kaçınılmaz oldu

Miroğlu, Türkiye açısından operasyonel bir varlık olarak Suriye'de olmanın neredeyse kaçınılmaz hale geldiğini belirten Miroğlu, "Özetlemek gerekirse, sivil halka zarar vermeden devlet dışı şiddet ve terör temelinde küresel güçlerle ittifak yapan örgütlere karşı önlem almak. Tabi ki bu önlemler sadece askeri olmaktan ibaret olmayacaktır. Belki işin bir safhası askeridir. Ama daha sonrasında Türkiye'nin orada yaşayan Kürtlerle, Araplarla, Türkmenlerle, Süryani ve Ezidilerle çok daha sıcak ve Türkiye'nin bölgedeki gücünü herkesin anlamasına yönelik ilişkiler içerisinde olmasını bekliyoruz.

Son yüz yılda bölgeye baktığımız zaman bölgede yerel güçlere, yerel halka dayanmadan bir stratejinin başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla Türkiye hem o bölgedeki tarihi varlığıyla değil Osmanlı'dan Selçuklular'dan bu yana, Eyyubilerden bu yana o bölgedeki ortak tarihiyle bölge halklarıyla en iyi geleceğe yönelik ilişkileri kurabilecek ülke olduğunu her zaman göstermiştir. Bunu yine gösterecektir. Buna dair inancımız tamdır." dedi.

Bölge insanın yüzü ekonomik manada ve siyasi manada aslında Türkiye'ye dönük olduğunu ifade eden Miroğlu, şöyle devam etti:

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı çok kıymetlenecek

"Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı önümüzdeki 10 yıl için tıpkı Kanada, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yurttaşlığı gibi kıymetli bir yurttaşlık statüsü haline gelecek. Siyaseti ve siyaset ufkunu bu çerçevede düşünmeyen siyasi partilerin gelecek için bir şey vaat etmeleri çok söz konusu değil. Şimdi belki Suriye'ye gidip halkın ne düşündüğünü belki anlayamayız. Ama Kuzey Irak bunu anlamaya açık bir yer. İlişkilerimizin gerilimli olduğu bu dönemde bile Erbil'e gidip bir kaç insanla sohbet ettiğiniz zaman, oradaki üniversitelerdeki akademisyenlerle konuştuğunuz zaman Türkiye'nin onlar için, Kuzey Irak için, bölge için ne kadar önemli ülke olduğunu anlarsınız."

"Bu konjonktürel ve geçici dönemlere göre hesap yapmamak lazım." diyen AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'nin eski bir devlet geleneği var

"Türkiye, çok şükür çok güçlü bir devlet geleneği rahatlığıyla konjektürel sebeplerle bu hesapları yapan bir ülke değil, geleceğe yönelik olarak bir vizyonla hareket eden bir ülke. Böyle olduğu zaman da bölge halklarının dili, kültürü ve dini ne olursa olsun herkesin karlı çıkacağı bir dönemin bizi beklemekte olduğunu düşünüyorum."

Engelli vatandaşların durumuna da değinen Milletvekili Miroğlu, "Engelli vatandaşlarımızın daha görünür bir hale gelmesi için yaşarken veya vefat ederken daha görünür hale gelmesi için oğlum Zerdeşt'in vefatı Türkiye'de iyi bir örnek oldu."

Oğlunun vefatında ilk arayanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve kendisine taziyelerini ilettiğini aktaran Miroğlu, "Ana muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer siyasiler de aradı. Acımıza rağmen bu bizi yani Miroğlu ailesini sevindirdi. Bu sevinci Türkiye'deki herkesin hissettiğini anlamamız bizi daha fazla memnun etti. Bu bize şunu gösteriyor, engelli kardeşlerimizin vatandaşlarımızın hem yaşarken hem de vefat ettikleri zaman onlara karşı görevlerimiz vazifelerimiz hiç aksamadan sürdürülmeli ve devam etmeli." şeklinde konuştu.