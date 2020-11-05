AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan kongrelere ilişkin açıklama
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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan kongrelere ilişkin açıklama

05.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:26
AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan kongrelere ilişkin açıklama

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, partilerinin kentte yapılan kadın kolları kongrelerini 15 Kasım'a kadar tamamlayacağını söyledi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, partilerinin kentte yapılan kadın kolları kongrelerini 15 Kasım'a kadar tamamlayacağını söyledi.

Kongrelerin büyük ilgi ile yapıldığını aktaran Kılıç, "15 Kasım'a kadar tamamlayacakları ilçe kadın kolları kongrelerinin Kovid-19 tedbirleri olan mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak gerçekleştirildiğini belirtti.

Kılıç, Bu vesileyle partimizi yalnız bırakmayan bütün AK Partili kadınlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti kurulduğu günden bu yana bünyesinde bulunan yaklaşık 6 milyon üyesiyle kadınlara en büyük önemi veren parti olmuştur. Her zorlukta ve şartta kadınlarımızın yanında durarak birçok alanda daha aktif olmalarını sağlamıştır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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