AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, verdiği hutbedeki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren Ankara ve İzmir barosu yönetimini kınadı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, verdiği hutbedeki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren Ankara ve İzmir barosu yönetimini kınadı.

İl Başkanı Kılıç, yaptığı açıklamda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesinde dile getirdiği söylemlerin inanılan değerlere yönelik çok doğal ifadeler olduğunu belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Normal olmayan konu ise aksini savunmaktır. Ankara ve İzmir barolarının yaptığı küstah açıklamalar ise, toplumun beklentilerini karşılayan ve aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kendi hakkı olan gerçekleri açıklayıcı hutbesine saldırmadır. Akıl tutulmasına konu olan Ankara ve İzmir Barolarının yaptığı başka bir tahribat da yaptıkları açıklamalarla insanların temel hak ve hukukunu hiçe saymalarıdır. Ankara ve İzmir barolarının yaptığı bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: AA