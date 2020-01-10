AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan 10 Ocak Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:46

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, haberi tarafsız bir şekilde kamuoyu ile paylaşan, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin günün her anında sahada vatandaşın gözü kulağı niteliğinde olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

Kılıç, ülkenin ve şehrimizin tanıtımı, kalkınması ve gelişimi için emek harcayan tüm medya mensuplarına teşekkür eden Kılıç, gazetecilere başarı diledi.

Kaynak: AA