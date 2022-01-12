AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç gazetecilerle bir araya geldi

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kılıç, bir otelde düzenlenen programda, son dönemlerde Mardin'e güzel yatırımların yapıldığını, yeni hizmet yatırım planlarının üzerine çalışıldığını söyledi.

Dünyada sosyal, ekonomik ve salgın sürecinin içerisinden geçildiğini aktaran Kılıç, bu sürecin tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Yaşanan zorlu sürece rağmen Türkiye'nin üretim ve ihracattaki artışının büyümeye devam ettiğini kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:

"Bütün dünya başta ekonomi olmak üzere birçok alanda gerileme yaşarken hatta eksileri görürken Türkiye, tarihinin en büyük büyüme rakamını yakaladı. Bu da bizlere ülkemizin ne kadar güçlü, ne kadar güçlü dinamiklere sahip olduğunu, makro ekonomik anlamda dengelerin ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. Hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle Allah'ın izniyle hafif bir şekilde atlatmaya çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın dalgalanan ve yükselen kur fiyatlarına karşı kur korumalı mevduat modeli Türkiye için yeni bir model oldu."

Tıp fakültesinin yanı sıra Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yapılan ek bina inşaatının devam ettiğini, Mardin, Midyat ve Nusaybin'e Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yapıldığını ifade eden Kılıç, Mardin-Midyat ve Kızıltepe-Ceylanpınar yol çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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