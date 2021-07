AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat'ta

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kılıç, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış ve partililerle Şenköy, Acırlı, Gelinkaya, Yolbaşı mahallelerinde muhtarlarla, yörenin ileri gelenleri, vatandaşlarla ve gençlerle bir araya geldi.

Kılıç, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, büyük ve kucaklayıcı bir aile modelini benimsediklerini belirterek, yaptıkları sayısız hizmetlerle her vatandaşa dokunduklarını söyledi.

Doğu-batı ayrımı yapmaksızın yediden yetmişe herkese ulaşmayı görev sayan AK Parti'nin Türkiye'yi her kulvarda şaha kaldırdığını kaydeden Kılıç, şunları kaydetti:

"İşte bizler bu güvenle, bu hizmet aşkıyla Mardin'imizin her metrekaresinde bulunan insanımıza ulaşmak için can atıyoruz. Gece gündüz demeden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun koyduğu çizgiler dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla ve özellikle gençlerimizle bir araya gelerek hasbihalde bulunduk. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde AK Parti'nin başarısını ve yapmış olduğu sayısız yenilikleri dillendirdik. Allah'a çok şükür vatandaşlarımız bu konuda takdir ve desteklerini asla eksik etmediler. İnşallah bu ziyaretlerimizi her ilçemize defalarca gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar