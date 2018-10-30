AK Parti Mardin İl Başkanı Eri Açıklaması

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, devletin Nusaybin'i ihya ettiğini söyledi.

Başkan Eri, Nusaybin Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Nusaybin İlçe Başkanlığı Meclis Danışma Toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin Nusaybin'in gelişmesi için büyük çalışma yürüttüğünü belirtti.

Kısa süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ilçeye yaptığı ziyareti anımsatan Eri, bakanlığın TOKİ aracılığıyla ilçede büyük projeler uyguladığını kaydetti.

Eri, şöyle konuştu:

"Devletimiz burada çok büyük hizmetler yaptı. Güçlü bir devletimiz var Allah'a şükür. Devletimiz Nusaybin'i yeniden ihya etti. Daha önce bu bölgeyi ihmal edilmiş bölge olarak görüyorduk. Yol, okul, hastane, doktor sayısında batı ile kıyasladığımızda bizler hep gerideydik. Şimdi AK Parti'nin uyguladığı politikalarla bu farkı çok büyük bir hızla kapatıyoruz."