AK Parti Mardin'den Sığınmacılara Destek

AK Parti Mardin İl Başkanlığı tarafından gönderilen ve AK Parti Midyat İlçe Sosyal İşler Başkanlığı tarafından dağıtımı gerçekleştirilen 200 mont Midyat Çadır Kent'te bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Suriye'de çıkan savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan mültecilere yardım elini uzatmalarının başta vicdani görevlerinin olduğunu belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "Suriyeli mülteci kardeşlerimiz tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir şekilde yaptırılan çadır kentte barınarak hayatlarını devam ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin milyonlarca mülteciye yapmış olduğu bu destek ve kolaylıklar kendini insan hakları savunucusu olarak gösteren Avrupa'ya büyük ders niteliğindedir. Hükümetimiz Suriye'de savaşın çıktığı ilk günden beri ülkemize sığınan savaş mağduru mülteci kardeşlerimize kapılarını ardına kadar açmıştır. Onları sınırlarımıza almaktan öte Sağlıktan gıdaya, barınmadan giyime kadar temel ihtiyaçlarının hepsini de karşılayarak insani tüm hassasiyetleri gözeterek tüm dünya kamuoyuna sesini duyurmuştur" dedi.

İl Başkanı Eri, "AK Parti Mardin Teşkilatı olarak daha önce de Suriyeli misafirlerimize dağıtılmak üzere defalarca yardımlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi de kış şartlarından korunmak amacıyla 200 Suriyeli kardeşimize montlarını ulaştırdık. Bu konuda dağıtımı büyük bir hassasiyetle yerine getiren AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan ve AK Parti Midyat İlçe Sosyal İşler Başkanı Fatoş Mete'ye teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu yardımlarla Suriyeli kardeşlerimizin acılarına, duygularına ve dertlerine ortak olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - MARDİN