AK Parti Mardin Daraltılmış İl Danışma Toplantısı yapıldı

MARDİN (AA) - Ak Parti Mardin İl Başkanlığı tarafından aralık ayı "Daraltılmış İl Danışma Toplantısı" düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda AK Parti Milletvekili ve İl Koordinatörü Ziver Özdemir, konuşma yaptı.

Toplantıda daha sonra, AK Parti İl Başkanı Kılıç, Mardin milletvekilleri Dinçel ve Demirkaya ile il kadın ve gençlik kolları başkanları birer konuşma yaptı.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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