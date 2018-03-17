Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve bölücü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda Kobani olaylarıyla çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok daha iyi farkına varıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, salı günü Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "4. Uluslararası İyilik Ödülleri"nin sahiplerinden Mardin Derikli Hasan Kızıl'ı tebrik ederek, "Hasan kardeşimiz, 200 engelli hayvanın yaralarını sararak, tamamen kendi imkanlarıyla onlara sahip çıkarak, Mardin'in hayırseverliğini ülkemize ve tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. İyilik neferi çevresindekilerin ifadesiyle 'hayat tamircisi' Hasan kardeşimin bu güzel çalışmalarının ülkemizdeki tüm gençlerimize örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Bir dönem terör, yıkım ve gözyaşıyla anılan bu toprakların, Muhammed Fatih Safitürk gibi kamu görevlilerinin fedakarlıklarıyla, Hasan Kızıl gibi gençlerin çabalarıyla bambaşka bir çehreye kavuştuğunu belirten Erdoğan, "Yeri geldiğinde canlarını ortaya koyarak, Mardin ve ilçelerini tekrar barış, huzur ve emniyete kavuşturan polislerimize, askerlerimize, güvenlik korucularımıza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarıda en büyük pay Mardinli kardeşlerime aittir. Devletimizle el ele vererek, bölücüleri açtıkları çukurlara gömen Mardinli vatandaşlarıma ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"O çukurların niçin açıldığını daha iyi anlıyoruz"

Mardinlilerin kahir ekseriyetinin, bölücü örgütün baskısına boyun eğmeyerek, şehrine, ilçesine ve mahallesine sahip çıkarak, sokaklarının terörize edilmesi üzerinden sergilenmeye çalışılan oyunu bozduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler o kritik dönemde basiretle ve ferasetle davranarak, Türkiye'yi bölgemizde kirli tezgahın bir parçası haline getirme projelerini toprağa gömdünüz. Bugün şöyle geriye doğru baktığımızda, o çukurların niçin açıldığını, o hendeklerin hangi gayeyle kazıldığını çok daha iyi anlıyoruz. Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve bölücü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda, Kobani olaylarıyla çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok daha iyi farkına varıyoruz. Şayet biz sizlerin desteğiyle o oyunu bozmasaydık, ülkemizin nasıl bir karanlık gelecekle karşı karşıya kalacağını bugün çok daha iyi anlıyoruz. Meselenin siyasetle demokrasiyle hak ve özgürlük talepleriyle hiçbir alakasının olmadığı, tek hedefin vatanımızı parçalamak olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Bugün söylediklerimiz, işte bir bir ortaya çıkıyor. Bölücü örgütün coğrafyamızı kan gölüne çevirmek isteyenlerin maşası olduğu şimdi çok daha iyi anlaşılıyor."

"Efendilerine yalvarsalar da yakarsalar da inlerine girmeyi sürdüreceğiz"

Bölücü terör örgütünün, camileri kurşunlayacak, musafın içine bomba düzeneği yerleştirecek kadar İslam düşmanı bir örgüt olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bu örgüt, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanacak kadar gözü dönmüş bir yapıdır. Bu örgüt, canını kurtarmak için kaçan sivilleri, ana kucağındaki bebekleri dahi katledecek kadar vahşi bir örgüttür." diye konuştu.

Ne Kürt ne Arap ne de bölgedeki diğer halkların bölücü terör örgütünün gözünde hiçbir değeri olmadığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerek ülkemizde yaşanan hadiselerin gerekse Suriye'de şahit olduklarımızın herkes için bir uyanışa vesile olduğunu düşünüyorum. Özellikle Kürt, Arap kardeşlerimin bölücü örgütün kime ve neye hizmet ettiğini artık çok daha net bir şekilde kavradıklarına inanıyorum. Biz, bu katil sürülerinin niçin ülkemize musallat edildiğini çok iyi biliyoruz. Hangi ülkelerin bunlara kol kanat gerdiğini, kimlerin silah ve mühimmata boğduğunu da çok iyi biliyoruz. Efendilerine yalvarsalar da yakarsalar da batı başkentlerini ağlama duvarına çevirseler de bunların inlerine girmeyi sürdüreceğiz."

"Sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir"

Bölücü terör örgütünün, tek bir vatandaşın dahi canına, malına, namusuna kast etmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Devletimiz hem sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere hem de o kiralık katiller sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir." dedi.

Anayasa, hukuk ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere demokrasinin imkanlarının sonuna kadar açık olduğunu dile getiren Erdoğan, "Siyaset, söyleyecek sözü, hayata geçirecek projesi, millete ve ülkeye faydalı teklifi olanlar için halen en büyük fırsattır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları üzerine Erdoğan, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz" ayetini okuyarak, "Onlar bizi şu anda izliyor, takip ediyor. Ama onlar, biz biliyoruz ki Sevgili Peygamberimize en yakın makamdalar." dedi.

Erdoğan'ın "İlk etapta mart, ardından kasımda açık ara önde olmaya hazır mıyız?" diye sorması üzerine, salondakiler, "evet" diye cevap verdi.

"Siz, bu ülkeyi temsil edemezsiniz"

"Kandil'in meclisteki uzantısı gibi hareket edenler, terör örgütünün siyasi uzantısı gibi muamele görürler." yorumunu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tehditlerle meclise gel, gir. Ondan sonra orada 'hak ve özgürlük, demokrasi mücadelesi veriyoruz.' Kimi aldatıyorsunuz? Siz sadece ülkemde değil, Avrupa'da, dünyanın değişik yerlerinde bile nerede bir bayrak varsa bayrağımıza saldırıyorsunuz. Ülkemde güya kongre yapıyorsunuz. Kongrenizde İstiklal Marşımıza dahi tahammül edemiyorsunuz. Bir bayrak dahi asamıyorsunuz. Siz, bu ülkeyi temsil edemezsiniz. Siz, bu ülkenin temsilcisi olamazsınız. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası PKK terör örgütünün egemenliği altında olan bir yer değil. Onun için ben Mardin'den çok farklı bir çıkış bekliyorum. Bütün Suriye ve Afrin'de o betondan tüneller, içinden kamyonların geçtiği o tüneller var ya yerle yeksan oldu. Bundan sonra böyle. Bunlara biraz esneyelim mesleyelim yok. Bunlar her yerde neler yaptılar."

Bölücü terör örgütünün Şırnak ve Diyarbakır'da bitişik nizam evleri tünellerle birbirlerine bağladıklarını hatırlatan Erdoğan, onları da yıkarak bölgede yeni evler yaptıklarını belirtti.

Erdoğan, "Meşru çizgide siyaset yapan, terörle arasına mesafe koyan, hukuk ve demokrasiden ayrılmayanlar da aynı şekilde meşru siyasi aktör gibi değerlendirilir öyle kabul edilir. Her halükarda bir koltukta iki karpuzun taşınmayacağı artık herkes tarafından görülmelidir." diye konuştu.

Mardin'in terörün acısını ve huzurun kıymetini çok iyi bilen bir şehir olduğuna işaret eden Erdoğan, "Şu anda artık Mardin'de oteller ful dolu. Mart ayı itibarıyla otellerde doluluk oranı yüzde doksanı aşmış vaziyette. Bu ne demek, demek ki huzur kenti haline geldiğimiz zaman herkes buraya akın edecek. Burada yeni otellerin yapılması da şart." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'in devletin himayesi altında eski ihtişamına yeniden kavuştuğunu belirterek, bir dönem bölücü örgütün dağ ve şehir kadrosuna akan kaynakların artık Mardinli vatandaşlara hizmet olarak harcandığını söyledi.

Bir dönem Nusaybin'in sokaklarını alt üst etmek için kullanılan kepçe ve kamyonların da şimdi Nusaybin'i ayağa kaldırmak için kullanıldığını vurgulayan Erdoğan, "Belediyecilik hizmetlerinde altyapı, üstyapı çalışmalarında sağlıktan ulaşıma, eğitimden turizme kadar tüm alanlarda Mardin, kalkınma ve büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mardin bir taraftan kaybettiği zamanı telafi ederken, diğer taraftan da kökleriyle kimliğiyle Mardin'i Mardin yapan değerlerle barışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bölücü terör örgütünün tehditlerine rağmen Mardin'i ihmal etmediklerine dikkati çeken Erdoğan, şehirler ve vatandaşlar arasında ayrım yapmadıklarını kaydetti.

Erdoğan, ekonomiyi büyütürken, özgürlüklerden de taviz verilmediğini ifade ederek, vatandaşların kültürel hakları konusunda da ülke tarihinde eşi benzeri olmayan reformları hayata geçirdiklerini anlattı.

Hiç kimseyi dili, etnik kimliği, inancı veya dış görünüşü dolayısıyla ötekileştirmediklerini, hor, hakir görmediklerini belirten Erdoğan, kendilerine oy versin vermesin 81 vilayetin tamamına, 81 milyonun her bir ferdini kucaklamanın çabası içinde olduklarını vurguladı.

Erdoğan, Mardin'e son 15 yılda toplam 25 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Mardin'i üniversite ile buluşturduk. 3 bin 765 adet yeni derslik, 2 bin 544 kişilik yükseköğrenim yurtları yaptık. Mardin'e spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri kazandırdık. Şimdi de Yeşilli'ye, Dargeçit'e, Nusaybin'e gençlik merkezleri, Mardin merkeze de atletizm stadyumu yapıyoruz. Bu dört spor tesisimizin proje çalışmaları devam ediyor. 14'ü hastane olmak üzere Mardin'e toplam 34 adet sağlık tesisi yaptık. TOKİ kanalıyla Mardin'de son 15 yılda 8 bin 781 konut projesi başlattık. Bir kısmı teslim edildi, bir kısmının inşası sürüyor."

"Nusaybin'i yeniden ayağa kaldırdık"

"Çukur terörü"nden en çok zarar gören ilçelerden Nusaybin'i yeniden ayağa kaldırdıklarını aktaran Erdoğan, "TOKİ, Nusaybin'e 1,2 milyar lira maliyetle 5 bin 53 konut yapıyor. Bu konutların 4 bin 657'si ağustos ayında sahiplerine teslim ediliyor. Kalan 394 konutun da yapımına inşallah bu ay sonunda başlıyoruz." dedi.

Mardin'e 2002'ye kadar 29 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, AK Parti hükümetlerinin ise 15 yılda bölünmüş yol uzunluğunu 264 kilometreye çıkardığını belirten Erdoğan, Derik ve Dargeçit ilçelerindeki belediye ağındaki cadde ve sokakları yeniden ele alarak yollarını yaptıklarını söyledi.

Midyat, Cizre ve Batman Hasankeyf, Gercüş, Midyat bölünmüş yollarını gelecek yıl tamamlayacaklarını bildiren Erdoğan, Mardin Yeşilli, Ömerli, Midyat bölünmüş yolunu da 2021'de tamamlayacaklarını söyledi.

Karaman, Adana, Gaziantep hızlı tren projesinin Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e geleceğini buradan da Habur'a kadar uzanacağını ifade eden Erdoğan, projenin Nusaybin Habur kesiminin sondaj çalışmalarının sürdüğünü, ayrıca bu hattı Diyarbakır'a kadar bağlayacaklarını bildirdi.

"Ilısu Barajı elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak"

Mardin Havalimanına 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaparak havalimanının modernize edildiğini belirten Erdoğan, Mardin'in en gözde barajlarından Ilısu Barajı'nın elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Ilısu Barajı'nda bu yılın sonundan itibaren su tutulmaya başlanacağını dile getirdi

Şanlıurfa-Mardin arasında inşa ettikleri 161 kilometrelik Türkiye'nin en uzun suni nehri olan Ana Kanal Projesi'nin 2 milyar liraya mal olacağını ve bu projeyle Mardin ve Şanlıurfa'daki toprakların suyla buluşacağını kaydetti.

Mardin'e toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini bu destekleri gelecekte daha da artıracaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz, zor denileni bugüne kadar hep yaptık. İmkansız denilene biraz zaman harcadık. İnşallah Mardin'de de aynısını yapıyoruz, yapacağız. Sizlere güveniyorum. Her bir dava arkadaşımın omuzlarında yükün bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Her birinizden 2019'a kadar azami gayret bekliyorum. Yeni heyetimize Mardinimizde başarılar diliyorum."

Notlar

Kongrenin yapıldığı salonda "Mardin sefer görev emrine hazırdır Başkomutanım", "Mazlumların sesi, kimsesizlerin kimsesi, dünyanın umudusun Reis", "Gençler 57. Alay sancağını Afrin'e dikmeye hazır", "İlk kadın Meclis İdare Amiri Mardinli kadınlara verdiğiniz kıymettir" ile farklı dillerde yazılmış, "Dünya 'beş'ten büyüktür" ve "Seni başkan yaptıracağız" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması devam ederken, partililer tarafından üzerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir ve şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün fotoğraflarıyla "Reis, gençlerin Muhammed Fatih Safitürk'e Ömer Halisdemir'e ve yüzlercesine verilmiş sözü var" ifadesinin yer aldığı koreografi yapıldı.

Kongreye Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Mahir Ünal, Vedat Demiröz, Hamza Dağ ve Öznur Çalık, milletvekilleri ile farklı inanç gruplarından temsilciler de katıldı.

(Bitti)