AK Parti Manisa Milletvekili Özkan, Soma OSB'de inşaatların gelecek yıl başlayacağını bildirdi
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AK Parti Manisa Milletvekili Özkan, Soma OSB'de inşaatların gelecek yıl başlayacağını bildirdi

AK Parti Manisa Milletvekili Özkan, Soma OSB'de inşaatların gelecek yıl başlayacağını bildirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Ekonomi

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Organize Sanayi Bölgesinde, fabrika inşaatlarının gelecek yıl başlayacağını duyurdu.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Organize Sanayi Bölgesinde, fabrika inşaatlarının gelecek yıl başlayacağını duyurdu.

Mehmet Ali Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, altyapı çalışmalarının başladığı Soma Organize Sanayi Bölgesine ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Sanayi bölgesinde 48 ayrı parselin büyük bölümünde yer tahsis işlemlerinin tamamlandığını aktaran Özkan, "Sanayi bölgemize cam, gıda, ambalaj ve maden makineleri üretimi alanlarından bir çok firma başvuruda bulundu. Soma Organize Sanayi Bölgesinde en geç yılbaşından sonra fabrika inşaatlarının başlayacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

OSB'nin faaliyete geçmesi ile bölgede istihdam çeşitliliğinin de artacağına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti.

"Soma'da uzun yıllardır beklenen Organize Sanayi Bölgesinde artık sona yaklaştık. Sanayi alanlarının büyük kısmının tahsis edilmiş olmasına rağmen bir çok firma ön başvuruda bulundu ve bu talepler günden güne artıyor. Yakın zaman içerisinde toplanacak olan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde genişleme kararı alınması ve süratle genişleme alanıyla ilgili çalışmalara başlanması isabetli olacaktır. Soma Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş aşamasından bugüne kadar emek veren herkese katkılarından ötürü teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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