AK Parti Manisa Milletvekili Kıvırcık'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Kıvırcık yaptığı yazılı açıklamada, hekim ve sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden her koşulda çaba sarf edip, şifa dağıttıklarını belirtti.



Sağlık çalışanlarının zaman gözetmeksizin görevlerinin sürdürdüğünü bildiren Kıvırcık, "İnsan sağlığını ve hayat hakkını koruyan, her koşulda sorumluluğunun bilincinde, günün 24 saati kesintisiz sağlık hizmetlerinde emeği, katkısı olan sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyor, bu duygularla tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA