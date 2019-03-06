AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Kula'da

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, seçim çalışmaları kapsamında Kula ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Baybatur, Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun'u ziyaret etti. Kula Belediyesindeki ziyarette konuşan Baybatur, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'na sımsıkı bağlı olduklarının altını çizen Baybatur, "Türkiye'ye kurulmak istenen tuzakları, Türkiye'yi Suriye, Irak gibi yapmak isteyenlere fırsat vermeden, onların kurmuş oldukları tuzaklara onları düşürerek inşallah burada önemli bir netice alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Hüseyin Tosun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "31 Mart akşamı inşallah Kula ve Manisa'da sizlere hayırlı sonuçlar vereceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın inşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA