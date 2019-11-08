AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir Açıklaması

08.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:38

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Benim 26 dakikalık konuşmamı alırsanız, sözün özü şudur; Türkiye 2002 kıyaslanmayacak derecede çok daha iyi bir durumdadır. Türkiye ayağa kalkmıştır. İnşallah şahlanmak için de yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Aydemir, AK Parti'li bazı milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe üzerinde milletvekilleri olarak görüş ve değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler sırasında bazı muhalefet partisi milletvekillerinin, "Türkiye'nin çok kötü yönetildiğini, ülkenin eski günlerini, 2002 yıllarını arar, özler durumda olduğu" yönünde açıklamalarının bulunduğunu aktaran Aydemir, kendisinin de 2002 ve bugünün tablosunu rakamlarla ortaya koyduğunu anlattı.

"Biz de rakamları ortaya koyduk"

Aydemir, konuşmasında, Türkiye'nin 2002 yılı ve 2020 yılı bütçesi arasındaki farka işaret ederek, şunları söyledi:

"Bazı muhalefet partisi milletvekilleri, 'Bu rakamları söylüyorsunuz ama geçinemiyoruz.' dediler. Biz de satın alma paritesini ortaya koyduk. Satın alma gücünü nasıl ortaya koyacaksınız? 2002 yılında bir memurun, bir öğretmenin, bir polisin, bir asgari ücretlinin, bir muhtarın, bir yaşlımızın aldığı maaşla evine ne kadar ekmek, yumurta ya da et götürebildiğine bakıyoruz. Bunları söylerken muhalefet partisinden milletvekilleri, 'Onları bırak da doğal gaz, elektrik ne kadar alınıyor onları söyle' dediler. Hepsini tek tek ortaya koyduk. Türkiye'nin artık tek başına bağımsız bir şekilde ayakta durduğunu, ülkemizin önünü kesmeye çalışanların olduğunu söyledik. Ama arkadaşlarımız söylemlerinde ısrar edince biz de rakamları ortaya koyduk."

Komisyonda 26 dakika süren bir konuşma yaptığını, bu konuşmasından bir cümlesini alan bazı basın organlarının haber yaptıklarını vurgulayan Aydemir, "Ne yazmışlar? Uğur Aydemir'e tepki gibi cümleler kurmuşlar kendi sitelerinde. Komisyonda bize tepki gösterenler CHP'lilerdi. Ama tepki göstermelerine gerek yok, teşekkür etmelerine gerek var." diye konuştu.

Aydemir, "26 dakikalık konuşmamda X bir televizyon kanalının bir cümleyi alıp da haber yapmasını ben yadırgadım. Basın tabii ki kendi işini yapıyor. Benim 26 dakikalık konuşmamı alırsanız, sözün özü şudur, Türkiye 2002 kıyaslanmayacak derecede çok daha iyi bir durumdadır. Türkiye ayağa kalkmıştır. İnşallah şahlanmak için de yolumuza devam ediyoruz. 2020 yılı bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA