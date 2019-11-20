AK Parti Manisa İl Başkanlığına Salih Hızlı atandı
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AK Parti Manisa İl Başkanlığına Salih Hızlı atandı

AK Parti Manisa İl Başkanlığına, eski Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın atandığı bildirildi.

20.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:08
AK Parti Manisa İl Başkanlığına Salih Hızlı atandı

İl Başkanlığına, eski Belediye Başkanı 'nın atandığı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta istifa eden Berk Mersinli'nin yerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla Salih Hızlı'nın atandığı bildirildi.

Açıklamada, "Başkanımıza yeni görevinde başarılar diler, ülkemiz, Manisa'mız ve ilçelerimiz adına hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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