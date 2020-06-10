AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Bakan Kurum'un ziyaretini değerlendirdi
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AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Bakan Kurum'un ziyaretini değerlendirdi

AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, kentte TOKİ projeleri ve kentsel dönüşüm alanında birbirinden değerli çalışmaların hayata geçirilececeğini bildirdi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Bakan Kurum'un ziyaretini değerlendirdi
10.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:39

AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, kentte TOKİ projeleri ve kentsel dönüşüm alanında birbirinden değerli çalışmaların hayata geçirilececeğini bildirdi.

Hızlı, yaptığı yazılı açıklamada Bakan Kurum'un kente yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Bakan Kurum'un Manisa'ya ilişkin pek çok müjde verdiğini anımsatan Salih Hızlı, Akhisar ve Kırkağaç'ta depremde hasar gören vatandaşların evinin yıkıldığını, bunları yerine iki ilçedeki depremzedelere yönelik 100'er adet kalıcı konut yapılacağını kaydetti.

Hızlı, Manisa'da kentsel dönüşüm çalışmalarının da sürdüğünü, riskli bölgelerdeki kentsel dönüşüm çalışmalarının belediyeler tarafından devam ettiğine dikkati çekerek, Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Köprübaşı ve Salihli'de toplu konut projeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü hatırlattı.

Hızlı, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ziyareti Manisamız açısından çok güzeldi. Manisamızda TOKİ ve Kentsel Dönüşüm anlamında birbirinden değerli çalışmalar hayata geçirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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