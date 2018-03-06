AK Parti Manisa İl Başkanı Mersinli, Sarıgöl'de

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Sarıgöl ilçesini ziyaret etti.

Sarıgöl AK Parti İlçe teşkilatının bir dinleme tesisinde düzenlediği toplantıya katılan İl Başkanı Mersinli, seçimler için çalışmalara Sarıgöl'den başlattıklarını söyledi.

Yerel seçimlerde Sarıgöl başta olmak üzere 17 ilçe ve Manisa Büyükşehir Belediyesini almak istediklerini ifade eden Mersinli, "Bu nedenle artık Manisa'da oturmak yok. Her hafta bir ilçe ziyaret edilerek gerekirse gece de kalınacak vatandaşlarımızı AK Belediyeciliğini anlatacağız. Sarıgöl, Alaşehir, Salihli ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri MHP'de, inanın ki buralar AK Belediye yönetiminde olsa, ikinci bir Sarıgöl daha yapılırdı." dedi.

Yerel seçimlerde bundan böyle vatandaşların ve muhtarların görüşü alınarak aday belirlemesi yapılacağına dikkat çeken Mersinli, şöyle devam etti:

"Bundan önce, genel merkezin belirlediği adaylarla seçime gidiliyordu. Önümüzdeki seçimlerde ise muhtarların, vatandaşların istediği adaylar arasından belediye başkan adayları seçilecek."

Toplantının ardından AK Parti Sarıgöl ilçe lokaline giderek burada partililerle bir süre sohbet eden Mersinli, daha sonra Sarıgöl Sulama Birliği ve Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ı makamında ziyaret etti.