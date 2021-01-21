AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı, mazbatasını aldı
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AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı, mazbatasını aldı

21.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:37
AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı, mazbatasını aldı

AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Salih Hızlı, mazbatasını aldı.

AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Salih Hızlı, mazbatasını aldı.

AK Parti'nin Manisa İl Başkanlığa seçilen Hızlı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Adliyesine gitti.

Hızlı ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını Manisa İl Seçim Müdürü Faruk Kanber'in elinde aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Hızlı, kongrenin partisine ve Manisa'ya hayırlı olmasını dileyerek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Hızlı, kongreyle beraber yönetim kurulundaki isimlerde yüzde 58 değişiklik yaptıklarını dile getirerek, "Daha önce yönetim kurulu üyeliği yapmış tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben onlarla 14 ay kadar görev yaptım. Onlarla görev yapmak benim için bir onurdu. Gerçekten çok yetenekli ve başarılı arkadaşlarımızdı ama takdir edersiniz ki bu tür çalışmalarda değişiklik gerekiyor." dedi.

Bundan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Hızlı, "Bütün kamu kurumlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle çalışacağız. Her şeyden önemlisi diğer siyasi partilerle Manisa söz konusu olduğu zaman, Manisa'ya hizmetleri söz konusu olduğu zaman dirsek teması içerisinde olacağız. Onlarla da Manisa sorunlarını konuşacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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