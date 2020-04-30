AK Parti Manisa İl Başkanı Hızlı'dan, 1 Mayıs mesajı

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Salih Hızlı, mesajında AK Parti hükümetleri döneminde emekçilerin alın terlerinin karşılığını alabilmeleri, iyi şartlarda çalışabilmeleri ve istihdamın teşvik edilmesi noktasında önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında da istihdam konusunda tedbirlerin alındığını belirten Hızlı, "Çalışan kesimin yanında olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik." dedi.

Hızlı, Manisa'nın da önde gelen istihdam kentlerinden olduğunu kaydederek, "Başta Manisa'da yaşayanlar olmak üzere, tüm emekçi kardeşlerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA