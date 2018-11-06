AK Parti Manisa Ege'de Sosyal Medyayı En Etkin Kullanılan İl

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, partinin Ege Bölgesi'ndeki il başkanlıkları arasında sosyal medyayı en etkin kullanan il başkanlığı seçildi.

Denizli'de gerçekleşen AK Parti Ege Bölge Toplantısı'nda bir araya gelen AK Partiler, yerel seçim çalışmalarını masaya yatırdı.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ege Bölgesi'nde AK Parti Manisa İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarından en çok katkı sağlayan il olduğunu söyledi.

Konuşmasında Manisa il teşkilatına teşekkür eden Ünal, tanıtım ve medya başkanlığına çalışmalarında başarı diledi.

Sosyal medyanın seçim sürecindeki etkisine vurgu yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de "Manisa ilimiz iki farklı dereceye girerek, başarılı bir sonuç elde etmiştir. Ben bu bağlamda önce AK Parti Manisa Tanıtım Medya Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Cemal Alata ve kendisinin öncülüğündeki tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Ege Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanları hazır bulundu.