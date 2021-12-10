AK Parti Manisa'da "Teşkilat Akademisi Eğitimi" başlıyor

MANİSA (AA) - AK Parti tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Eğitimi"nin Manisa bölümü hafta sonu gerçekleştirilecek.

AK Parti Manisa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca hazırlanan eğitimle; motivasyonu, inancı, özgüveni ve aidiyeti yüksek teşkilat mensupları yetiştirmeyi ve teşkilat mensuplarının yetenek ve kapasitelerini daha da arttırmayı amaçlandığı belirtildi.

Eğitimde ayrıca kurumsallaşma, ortak dil birliğinin sağlanması ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik bilgilerin aktarılacağı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Manisa'daki eğitim programı 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde toplamda 12 ana konudan günlük 6 saat derslerden oluşacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri

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