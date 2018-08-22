AK Parti Manisa'da Bayramlaşma Töreni

AK Parti Manisa Teşkilatı Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanlıklarının ortak düzenlediği törende bayramlaştı.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Şehzadeler ve Yunusemre ilçe başkanlıklarının ortak katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Kurban Bayramı'nın 2. gününde Şehzadeler Belediyesi Bedesten Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yerel seçimler için çalışmalara hız verdiklerini belirterek "24 Haziran seçimleri bereketli geçirdik. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. 5 tane milletvekilimiz, il başkanlığımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kollarımızla tüm teşkilat mensuplarımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah 24 Haziran seçimlerindeki başarımızı 31 Mart'ta da göstereceğiz. Manisa'da da iddiamızı ortaya koyup başta büyükşehir olmak üzere bütün belediyelere ortak olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Bunun için gerçekten teşkilat mensuplarımız can siperhane şekilde çalışıyor. Bunun da neticelerini alacağız" dedi.

Mersinli'nin ardından konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Görünen o ki Türkiye'ye karşı operasyonlar dize getiremedikleri için devam edecek. Hani bugün de İbn-i Haldun'ün dediği gibi coğrafya bir kaderdir diye. Evet Türkiye'nin kaderi bu coğrafya. Bizlerin kaderi bu coğrafya. Biz bu coğrafyadayken ne yazık ki bu ülkeyi rahat bırakmıyorlar. Ama nasıl rahat bırakırlar, 'Tamam efendim, emredersiniz efendim' diyerek hazır olda durursak emperyalist, siyonist devletlerin karşısında Türkiye'yi rahat bırakırlar. Ama bunların karşısında diklenirsek, sizler kalkar Kudüs'te büyük elçilik açarsanız, biz de Birleşmiş Milletler'de dünyanın vicdanı olarak hareket edip sizlerin almış olduğu kararları bozarsak bu birilerini rahatsız ediyor. Suriye'de kurulmak istenen terör devletine Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade etmediği için bu birilerini rahatsız ediyor. Dinletemiyorlar, laf anlatamıyorlar bizlere. Ama biz ne yapıyoruz, doğruyu yapıyoruz, hakikati yapıyoruz. Çünkü artık Türkiye kendi kabına sığan bir devlet değil. Hepimiz takip ediyoruz. Ümmetin umudu olan bir Türkiye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Geçmişte Osmanlı dahil olmak üzere Avrupa devlerinin ya da emperyalist devletlerin uykularını kaçırıyor" ifadelerini kullandı.

Baybatur sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir dolarla satılmış olanlar var. Birileri de bizleri dolarla terbiye etmeye, dolarla satın almak istiyorlar. Bunu çok yapmak için uğraştılar. Ama bu millet o bir dolara satılmışlar gibi değil, iradesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu belayı da defedecektir"

Konuşmaların ardından milletvekilleri ve partililer birbirleriyle bayramlaştı. Bayramlaşma programına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Şiyak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Şule Uygur, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aylin Yavaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, belediye başkanları ve partililer katıldı. - MANİSA