AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi 18 Ocak'ta yapılacak
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AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi 18 Ocak'ta yapılacak

11.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:42
AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi 18 Ocak'ta yapılacak

AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi 18 Ocak 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi 18 Ocak 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Şehzadeler Belediyesi tarihi Bedesten'de düzenlenen toplantıda konuşan mevcut başkan Salih Hızlı, kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kongrenin 18 Ocak'ta Muradiye Spor Salonu'nda yapılacağını hatırlatan Hızlı, "Kongrenin Manisa'ya ve AK Parti'ye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 20 Kasım 2019'da AK Parti il başkanlığına atandım. Bu süreçte 17 ilçenin kongresi tamamlandı ve 10 bin 703 üye de partiye kazandırıldı." diye konuştu.

AK Parti Manisa teşkilatı olarak yeni tip koronavirüs salgını döneminde başarılı bir performans ortaya koyduklarını dile getiren Hızlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde güçlü Türkiye'nin inşasına başladıklarını kaydetti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, milletvekilleri İsmail Bilen, Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal da birer konuşma yaparak, Salih Hızlı'ya destek verdi.

Toplantıya partinin eski il başkanları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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