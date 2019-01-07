AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Köse, Gençlerle Buluştu

31 Mart yerel seçimleri için saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Genç Kıraathane Buluşmaları" kapsamında gençlerle buluştu.

Kusunlar Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda spordan sanata, genel siyasetten yerel siyasete kadar birçok konuda gençlerin fikirlerine kulak veren AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, gençlerin istek ve taleplerini dinledi. Belediyeciliğin doğumdan, ölüme kadar insana hizmet etmek olduğunu vurgulayan Köse, "Doğma büyüme Mamaklı bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak huzurunuzdayım. Bu iş zor bir iş, zoru kolay yapmanın yöntemi ise bir olmak ve beraber olmak. İnsanın mutluluğunu ön plana çıkaran çalışmalara imza atmak için yola çıktık. Yaptığımız iş, hizmet siyaseti. Bugüne kadar yapılan hizmetlerin daha da iyileştirilmesini sağlayacağız. Gönüllere gireceğiz, hizmet edeceğiz. Siz gençlerimizin desteğiyle inşallah, AK Parti ve hizmet bayrağını daha da gür dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kusunlar Kıraathanesi'nde gerçekleşen buluşmaya Başkan adayı Köse'nin yanı sıra, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sefa Özer, AK Parti Mamak İlçe Başkanvekili Mehmet Ali Demir ve çok sayıda genç katıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bu sorumlulukla çalışmalara başladıklarının altını çizen Köse, "Sayın Cumhurbaşkanımızla, hükumetimizle ve bakanlarımızla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidererek, milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Hem mühendisim, hem de eğitimci. Kalemimi güzel projeler yapmak için kullanacağım" dedi.

Yapılan soru cevap kısmında gençlerin sorularını da yanıtlayan Köse, teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA