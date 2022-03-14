AK Parti Malazgirt İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Malazgirt İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

AA - Veysel Eşin - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti Malazgirt İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

AK Parti Malazgirt İlçe Başkalığınca Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Malazgirt İlçe Başkalığınca Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Kültür merkezinde düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ak Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Şaziye Gündüz, tarihi Malazgirt ilçesini çok sevdiğini belirterek, ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ise göreve geldikleri günden bu yana ilçede birçok hizmeti hayata geçirdiklerini bildirerek, "Bu yıl gençlik merkezinin inşaatına başlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Size söz verdiğimiz Millet Bahçesini faaliyete sunduk. İlçe merkezi ve mahalle yollarında asfalt çalışmaları ve kilitli parke taşı çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.

Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ise vatandaşların beklediği birçok projenin hayata geçirildiğini, bu sayede ilçenin hızla geliştiğini dile getirdi.

Toplantıya, AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı ve partililer katıldı.

AA / Veysel Eşin - Güncel

İstiklal Marşı, Malazgirt, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title