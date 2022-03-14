AK Parti Malazgirt İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Malazgirt İlçe Başkalığınca Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Kültür merkezinde düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ak Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Şaziye Gündüz, tarihi Malazgirt ilçesini çok sevdiğini belirterek, ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ise göreve geldikleri günden bu yana ilçede birçok hizmeti hayata geçirdiklerini bildirerek, "Bu yıl gençlik merkezinin inşaatına başlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Size söz verdiğimiz Millet Bahçesini faaliyete sunduk. İlçe merkezi ve mahalle yollarında asfalt çalışmaları ve kilitli parke taşı çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.

Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ise vatandaşların beklediği birçok projenin hayata geçirildiğini, bu sayede ilçenin hızla geliştiğini dile getirdi.

Toplantıya, AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı ve partililer katıldı.