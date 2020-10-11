AK Parti Malazgirt Gençlik Kolları Başkanlığına Resul Can Akgün seçildi
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AK Parti Malazgirt Gençlik Kolları Başkanlığına Resul Can Akgün seçildi

11.10.2020 17:26 | Son Güncelleme: 11.10.2020 17:30
AK Parti Malazgirt Gençlik Kolları Başkanlığına Resul Can Akgün seçildi

MUŞ (İHA) – Muş'ta AK Parti Malazgirt Gençlik Kolları Başkanlığına Resul Can Akgün seçildi.

MUŞ (İHA) – Muş'ta AK Parti Malazgirt Gençlik Kolları Başkanlığına Resul Can Akgün seçildi.

Muş'un Malazagirt ilçesinde AK Parti Malazgirt 6'ncı Olağan Gençlik Kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen kongrede Resul Can Akgün, AK Parti Malazgirt Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. AK Parti binasında korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan üyelerinin seçilmesinin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okundu. Kongrede konuşan AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze, AK Parti'nin kurulduğundan bu yana sadece bir parti değil, aynı zamanda yol gösterici olduğunu ifade ederek, herkese teşekkür etti.

Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Ahmet Karaçatı ise, Malazgirt için görev alan gençleri çok fazla önemsediğini kaydederek, "Gençlere en büyük önemi veren parti AK Parti'dir. Ak gençlik bu ülkenin zenginliği ve dinamizminin kaynağıdır. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatına gençlik kolları başkanı olarak başlamasından dolayı her zaman gençlere kulak verdi, sözüne değer verdi, siyasetin öznesi olarak gördü. Cumhurbaşkanımıza gençlik olarak borcumuz var. Cumhurbaşkanımızın hedefleri büyük, bizler de bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Hedefi olmayan insanların ulaşacağı bir yeri yoktur. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için gençler olarak söz veriyoruz" dedi.

Kongrede konuşan AK Parti Malazgirt Gençlik Kolları Başkanı Resul Can Akgün de kongreye katılan herkese teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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