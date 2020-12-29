AK Parti Malatya Millletvekili Kahtalı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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AK Parti Malatya Millletvekili Kahtalı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:24
AK Parti Malatya Millletvekili Kahtalı, AA'nın

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kahtalı, AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Kahtalı, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesine oy verdi.

Milletvekili Kahtalı, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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