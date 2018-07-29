AK Parti Malatya Milletvekilleri İlçeleri Ziyaret Etti

AK Parti Malatya milletvekilleri, 24 Haziran'da yapılan seçimler dolayısıyla Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerine teşekkür ziyareti yaptı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekillerine ziyaretlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da eşlik etti.

Çalık, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da Türkiye'nin önemli bir süreci geride bıraktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"O gün sandıklara sahip çıkan tüm kardeşlerime, mahalle başkanlarıma, muhtarlarıma ve tüm teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın adına yapıyorum. Bütün Türkiye'de şu an 24 Haziran sonrası hummalı bir çalışma var. Her seçim sonrası biz hiç yan gelip yatmadık. Seçim bittikten hemen sonra 24 Haziran'ın hemen ertesi gününden itibaren bir aylık bir zaman geçti hiçbir arkadaşım yan gelip yatmadı."

Bülent Tüfenkci ise 24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti olarak Malatya'dan bir milletvekili kaybettiklerine işaret ederek, "Parti olarak en küçük teşkilattan genel merkeze kadar seçimlerin muhasebesini yapıyoruz. İnşallah buradan aldığımız derslerle mart ayındaki yerel seçimlerde milletle kaynaşarak ve hizmetleri cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birleştirerek inşallah kalkınma hamlemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hakan Kahtalı da fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeden memleket için aralıksız çalışacaklarını aktardı.

Ahmet Çakır da ülke, millet, kalkınma, birlik ve beraberlik davasına inandıklarına işaret ederek, geleceğini ve hedefini planlayan bir Türkiye için çalıştıklarını anlattı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise ilçe ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını dinledi.