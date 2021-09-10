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AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci sanayi esnafı ile bir araya geldi

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci sanayi esnafı ile bir araya geldi

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Özsan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Özsan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Tüfenkci, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Özsan Sanayi'nin ve küçük esnafın kabına sığmadığını ifade etti.

Özsan Sanayi'nin büyüdüğünü belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Zamanında yapılan iş yerlerinin yetersiz kaldığına dair talepler var. Bu konu ile ilgili bir yasa çıkarmıştık. Şehir içinde sıkışan küçük sanayinin şehir dışına taşınması noktasında Malatya'yı pilot iller arasında ilk 10'a sokmuştuk. Daha sonra da yer belirleme noktasında Büyükşehir Belediyemizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla Altay Kışlasından ve meradan alınan yerle bir alan oluştu. Bununla ilgili çalışma bitti. Büyükşehir Belediyesi projelendirmeyi yapıyor. Kısa zamanda proje bittiğinde artık temellerini de atmış olacağız. Özsan Sanayi'nin hareketli olduğunu görüyoruz. Esnafımız çalışıyor, üretiyor, ürettiklerini pazarlayabiliyor ve Türkiye'nin çarkının dönmesine katkı sağlıyor. Özsan'daki esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

Hükümet olarak gerek salgın sürecinde, gerekse KOSGEB aracılığıyla ve vergi ertelemeleri ile küçük esnafa katkı sunma adına çok çeşitli destekleri hayata geçirdiklerini aktaran Tüfenkci, "Bundan sonraki hedefimiz 2022'ye girerken daha güçlü bir Türkiye'yi oluşturabilmek." açıklamasında bulundu.

Ziyaret sırasında, Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Şemsettin Alkan da hazır bulundu.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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