AK Parti Malatya Milletvekili Şahin Açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, "Hiç kimse bizim zalimlerle yol aldığımızı iddia edemez." dedi.

Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlediği toplantıda, partilerinin kurulduğu günden bugüne kadar ellerinden geldiği kadar milletin derdine derman olmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye'de önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Biz zalimi hiçbir zaman sevmedik, zulme alkış tutmadık. Gerçekten biz zalimin hasmıyız ama mazlumun da hep yanında olduk. Hiç kimse bizim zalimlerle yol aldığımızı iddia edemez. Bu ülkede yapılanları hala göremeyenlere söyleyecek başka hiçbir şey yok. Bizden görünüp bizim altımızı oymaya çalışanlar, bu devlete en büyük ihaneti yapmaya çalışanların o günlere kadar başaramadıklarını 24 Haziran'da başarmaya çalışanlara fırsat vermeyelim."

Şahin, daha sonra 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılmak için aday adayı formunu AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na teslim etti.