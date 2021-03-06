AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'tan, Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur." sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyhbayram ve Salköprü Mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeşilyurt Gedik Kültür Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Çalık, Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "İçimiz yandı, yüreğimiz dağlandı. Vatanımızda şühedanın can bedeli üzerinde durduğumuzu ve şuurla yaşamamız gerektiğini asla unutmamalıyız." ifadesini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur." sözlerine tepki gösteren Çalık, şöyle devam etti:

"Asıl sorun, 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'yi, ülkenin bağımsızlığına kasteden terör örgütünün siyasi uzantısıyla işbirliği yapar hale getirmiş olmanız, yerli ve milli duruştan uzak izlediğiniz politikalarınız, kirli dostluklarınız ve ilişkilerinizdir. Asıl sorun askere, polise kurşun sıkan, kadın ve çocuk demeden sivilleri katleden terör örgütü PKK'nın iradesine teslim olmuş, sırtını yaslamış bir siyasi partiye dostum diyerek iktidar hayali kurmanızdır. PKK'yı, PYD'yi, FETÖ'yü milli güvenlik meselesi olarak görmeyen Kılıçdaroğlu, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye karşıtlarının tezini savunuyor, milli güvenlik siyaseti hakkında sürekli Türkiye karşıtlarının yanında duruyor. Türkiye'nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı adımlara ve güçlü siyasetlere imza atan Cumhurbaşkanımıza yönelik Kılıçdaroğlu'nun demokrasiye aykırı şekilde ve Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların diliyle yapmış olduğu açıklamasını şiddetle kınıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş