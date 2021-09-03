AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, aşure etkinliğine katıldı
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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, aşure etkinliğine katıldı

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, aşure etkinliğine katıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi'nin aşure programına katıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi'nin aşure programına katıldı.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi'ni Çalık ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ziyaret etti.

Burada konuşan Çalık, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Başkanı Hasan Meşeli'nin muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğinde şehrin dinamiklerini bir araya getirdiğini belirtti.

Muharrem aynın, çok önemli bir zaman dilimini temsil ettiğini aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Önemli olayların yaşandığı muharrem ayı paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan Aşure Günü'nün bereketinin yanında zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki masum insanların Kerbela'da şehit edilmesi hüznünü de içerisinde barındırmaktadır. Bu olay tüm Müslümanların ortak acısıdır."

Çalık, daha sonra Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte eylül ayı Battalgazi AK Parti Grup Meclis Toplantısına katıldı.

Burada konuşan Çalık, gençlerle birlikte yol yürümekten büyük bir gurur duyduklarını dile getirerek, AK Parti iktidarları olarak bu güne kadar gençlere yönelik çok önemli hizmetler yaptıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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