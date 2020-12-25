AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: "Esnafımızın her zaman yanındayız"
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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: "Esnafımızın her zaman yanındayız"

25.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:15
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık:

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti olarak her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımız bir kentin can damarıdır.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti olarak her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımız bir kentin can damarıdır. Bu zor günleri de hep birlikte, dayanışmayla atlatacağız." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, merkez Battalgazi ilçesinde esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Burada açıklamalarda bulunan Çalık, esnafla bir araya gelmeye özel önem verdiğini belirterek, esnaf ve sanatkarları ülkenin kilit taşı, birlik ve beraberliğin çimentosu olarak gördüğünü ifade etti.

Çalık, "Esnafımız burada olduğu gibi alışveriş ettiğimiz bakkaldır, manavdır, pazarcıdır, kasaptır, kırtasiyecidir, züccaciyedir, hırdavatçıdır, tuhafiyecidir, büfecidir, lokantacıdır, pastanecidir, bindiğimiz taksicidir, minibüsçüdür. Terzilerimiz, çay ocaklarımız, berber ve kuaförlerimiz velhasıl tüm esnaflarımız bu şehrin can damarıdır." ifadesini kullandı.

Esnaf ve sanatkarlara Türkiye'de ve Malatya'da verilen destekleri aktaran Çalık, "AK Parti olarak her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımız bir kentin can damarıdır. Bu zor günleri de hep birlikte, dayanışmayla atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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